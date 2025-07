"O Agente Secreto" vai ter sessões especiais já este mês em Lisboa e Porto, oportunidades únicas de ver um dos filmes mais premiados na mais recente edição do Festival de Cannes antes da estreia comercial a 6 de novembro.

Contando com a presença do realizador Kléber Mendonça Filho, as sessões estão marcadas para dia 23 no Cinema São Jorge (Lisboa) e dia 25 no Cinema Trindade (Porto), sempre às 21h00.

Os bilhetes já estão à venda, incluindo no Blueticket para Lisboa e na bilheteira 'on-line' do Trindade.

Vencedor dos prémios de Melhor Realização e Melhor Ator para Wagner Moura em Cannes, o filme conta em jeito de "thriller" a história de um professor universitário que volta à cidade natal do Recife para reencontrar o filho mais novo, sem saber que a sua cabeça está a prémio em plena ditadura militar, deparando-se com um ambiente carregado de segredos e perigos.

"Sob o espectro ameaçador do Brasil de 1977, conhecemos Marcelo, um homem na casa dos 40 anos que se mudou recentemente para Recife para fugir de um passado violento, mas percebe que se está a tornar um agente do caos", resume a sinopse oficial.

Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura a 19 de maio de 2025, após a antestreia mundial

"O Agente Secreto" marca o regresso do realizador, conhecido por um cinema social que se baseia tanto no realismo mágico quanto na militância política, visto em "Aquarius" (2016) e "Bacurau" (2019) e permitiu a Wagner Moura voltar a filmar no Brasil, onde não trabalhava como ator desde 2012.

"A personagem que interpreto quer viver apenas com os valores que o representam. É terrível que, nos momentos distópicos, prender-se aos seus valores de dignidade seja perigoso", disse o protagonista durante a passagem por Cannes em maio, antes de saber que seria premiado.