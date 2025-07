Seis semanas depois, Wagner Moura recebeu finalmente o Prémio de Melhor Ator que ganhou no Festival de Cannes com "O Agente Secreto".

O ator brasileiro foi surpreendido no sábado por Juliette Binoche, a presidente do júri, no festival Cinema Paradiso Louvre 2025, antes de uma sessão esgotada ao ar livre no museu do filme brasileiro, diz a revista Variety, citando um comunicado da distribuidora francesa.

Também presente estava Kléber Mendonça Filho, que fora distinguido com o troféu de Melhor Realização no festival no fim de maio e que aceitara temporariamente o troféu do ator, ausente por razões profissionais.

VEJA AS IMAGENS PARTILHADAS PELO REALIZADOR.



A atriz francesa abraçou Moura e comentou: “Obrigado por voltar a Paris. Muito obrigado”.

Segundo o comunicado, o ator brasileiro respondeu: “Uma das coisas que me marcou neste prémio foi o facto de você ter sido a presidente deste júri. Não consigo expressar o quanto a admiro e receber isto das suas mãos e de todos os artistas incríveis que fizeram parte do júri.”

A atriz terá então dito: "E como júri, simplesmente adorámos o filme e você nele, portanto sem dúvida que tínhamos que vos dar dois prémios"

Virando-se para o público, acrsecentou: "Acho que vão gostar muito deste filme...".

Novamente para o ator, Binoche falou de um "trabalho incrível", "simplesmente lindo", de todos os envolvidos.

Moura terá então dedicado o prémio à cultura brasileira antes de cantar de improviso um excerto de "Isto aqui o que é?", de João Gilberto.

"O Agente Secreto" vai ter sessões especiais já este mês em Lisboa e Porto, antes da estreia comercial a 6 de novembro.

Com a presença confirmada de Kléber Mendonça Filho, as sessões já esgotadas estão marcadas para dia 23 no Cinema São Jorge (Lisboa) e dia 25 no Cinema Trindade (Porto), sempre às 21h00.

O filme conta em jeito de "thriller" a história de um professor universitário que volta à cidade natal do Recife para reencontrar o filho mais novo, sem saber que a sua cabeça está a prémio em plena ditadura militar, deparando-se com um ambiente carregado de segredos e perigos.

"Sob o espectro ameaçador do Brasil de 1977, conhecemos Marcelo, um homem na casa dos 40 anos que se mudou recentemente para Recife para fugir de um passado violento, mas percebe que se está a tornar um agente do caos", resume a sinopse oficial.

"O Agente Secreto" marca o regresso do realizador, conhecido por um cinema social que se baseia tanto no realismo mágico quanto na militância política, visto em "Aquarius" (2016) e "Bacurau" (2019) e permitiu a Wagner Moura voltar a filmar no Brasil, onde não trabalhava como ator desde 2012.

"A personagem que interpreto quer viver apenas com os valores que o representam. É terrível que, nos momentos distópicos, prender-se aos seus valores de dignidade seja perigoso", disse o protagonista durante a passagem por Cannes em maio, antes de saber que seria premiado.