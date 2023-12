"Saw" vai ter mais um capítulo, solidificando o estatuto da saga de terror como uma das mais duradoiras do género na história do cinema: 11 filmes em 20 anos (e sete deles sem qualquer estreia).

Como o segredo é a alma deste negócio, o anúncio do estúdio foi feito com uma partilha das redes sociais apenas com um cartaz com os números romanos da data de estreia a 27 de setembro de 2024 e a frase "o jogo continua", sem mais detalhes.

A data é um mês antes do vigésimo aniversário da estreia do primeiro filme.

De facto, a saga mantém uma média de lançamentos e vitalidade de causar inveja: o décimo filme chegou apenas no final de setembro e foi um sucesso surpreendente juntos dos críticos, a somar ao esperado impacto nas bilheteiras, com 107,6 milhões de dólares de receitas a nível global contra um investimento de apenas 13 milhões.

Após seis anos de intervalo, o ator Tobin Bell regressou uma história que decorria entre o primeiro e segundos filmes que mostrava John Kramer / Jigsaw doente e desesperado a viajar até ao México para um procedimento médico experimental e arriscado, que esperava que fosse uma cura milagrosa para o seu tumor no cérebro.

Focado com um novo propósito quando rapidamente descobria que a operação era uma farsa para enganar pessoas vulneráveis, John regressava ao único trabalho que sabia fazer, transformando o ataque dos vigaristas com o seu estilo visceral característico, por meio de armadilhas aterrorizantes e engenhosas.