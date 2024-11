"Venom: a Última Dança", da Sony, estendeu a sua trajetória no topo das bilheteiras norte-americanas com mais 16,2 milhões de dólares [15,16 milhões de euros] num fim de semana notavelmente lento, informou no domingo o observador da indústria Exhibitor Relations.

O terceiro filme da saga de terror com Tom Hardy como protagonista beneficiou da decisão dos grandes estúdios de evitar o lançamento de grandes filmes num fim de semana que alguns temeram que pudesse ser de caos por causa das eleições presidenciais nos EUA.

Confirmando cada vez mais o sucesso, "Venom" já arrecadou 114,8 milhões de dólares no mercado interno e 279 milhões a nível internacional, onde ficou à frente da estreia de "Red One", com Dwayne Johnson e Chris Evans: contra um orçamento razoável para o género de 120 milhões, sem incluir o marketing, as receitas estão em 394 milhões em três semanas, com 82,8 a virem da China.

Entretanto, a comédia dramática "The Best Christmas Pageant Ever", sem estreia anunciada para Portugal, conseguiu um surpreendente segundo lugar, com 11,1 milhões de dólares, o que não é um mau arranque para um filme com um baixo orçamento de 10 milhões.

Judy Greer interpreta a mãe do rebanho Herdman - apresentado como as seis "piores crianças da história do mundo" - que é enganada para dirigir o concurso de Natal de uma pequena cidade. Pete Holmes também protagoniza o filme semi-religioso.

"Herege", novo filme de terror do estúdio A24, com Hugh Grant num papel muito contra a sua imagem, estreou em terceiro lugar, com 11 milhões no período de sexta a domingo.

Essa foi "uma abertura muito boa para um filme de terror original... com reações sensacionais dos críticos", disse o analista da indústria David A. Gross.

Com estreia portuguesa a 21 de novembro, "Herege" conta a história de duas missionárias mórmons (Sophie Thatcher e Chloe East) que, enquanto tentam converter um inglês recluso (Grant), tropeçam num jogo aterrorizante projetado para testar a sua fé.

A animação "Robot Selvagem", sobre um robô que se tem de dar bem com animais da floresta depois de ficar preso em uma ilha remota, prolongou a sua estadia no Top 5 com mais 6,7 milhões na América do Norte, um quarto lugar na sua sétima semana nos cinemas, numa altura em que já está em digital.

Com 130,9 milhões no mercado interno e 292 a nível global, o mais sucesso de um filme de animação original pós-pandemia, o filme está bem posicionado para a corrida aos Óscares na sua categoria e uma sequela já foi anunciada.

Em quinto lugar nas bilheteiras ficou "Sorri 2", com 5 milhões. Com um orçamento de 28 milhões, as receitas estão nos 60,5 na América do Norte e quase 124 a nível global. Um novo sucesso comercial da saga de terror, embora vá ficar distante dos 217,4 milhões do filme original de 2022.