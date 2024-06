A saga "O Exorcista" vai regressar ao cinema.

A Universal Pictures anunciou a estreia de um novo filme a 13 de março de 2026, realizado por Mike Flanagan, uma das grandes referências do cinema de terror da atualidade.

Mas pode dizer-se que o diabo vai mudar de aparência, com uma nova história destinada a dar uma nova direção à saga, sem qualquer ligação com os filmes anteriores.

Originalmente, os planos da Universal e das produtoras Blumhouse e Morgan Creek passavam para uma nova trilogia depois de comprarem os direitos mundiais por 400 milhões de dólares.

Tudo descarrilou com o fracasso de "O Exorcista: Crente" nas bilheteiras em 2023, realizado por David Gordon Green, que fora anunciado como uma sequela direta do clássico do terror de 1973, trazendo de volta Ellen Burstyn e a sua personagem quando um pai (Leslie Odom Jr., nomeado para os Óscares com "Uma Noite em Miami...") procurava a sua ajuda após a filha ser possuída.

Revelado por "Still Life" (2001), na carreira de Mike Flanangan estão filmes como "Absentia" (2011), "Oculus: O Espelho do Demónio" (2013), "Ouija: Origem do Mal", "Hush" (2016), "Jogo Perigoso" (2017), "A Maldição de Hill House" (2018) e "Doutor Sono" (2019), este último uma muito elogiada sequela de "Shining" (1980).

Em 1973, a estreia de "O Exorcista" causou um grande impacto cultural e social. Apesar de ter quase 50 anos, a adaptação ao cinema do livro de William Peter Blatty continua a ser eleito um dos filmes de terror preferidos de sempre.

Mais: levando em conta conta a inflação e o preço dos bilhetes de 1973, o filme de William Friedkin com Burstyn e Linda Blair, nomeado para 10 Óscares e vencedor de duas estatuetas, continua a ser o filme de terror mais rentável e campeão de espectadores da história do cinema.