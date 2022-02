O trailer oficial de "Downton Abbey: Uma Nova Era" divulgado esta terça-feira anuncia a chegada do moderno moderno.

Um mistério, uma viagem, um casamento e até a chegada de forasteiros à mansão são alguns dos ingredientes para o segundo filme, realizado por Simon Curtis, o mesmo dos filmes "A Minha Semana Com Marilyn" (2011) e "Mulher de Ouro" (2017), e marido na vida real de... Elizabeth McGovern, a Condessa de Grantham.

O elenco principal original da série produzida entre 2010 e 2015 e do primeiro filme de 2019 está de volta, a que se juntam novas personagens interpretadas por Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West.

Pelo trailer, a história parece dividir-se em duas: uma viagem após Violet Crawley (Maggie Smith) deixar a família de boca aberta com a revelação bombástica de que herdou uma "villa" no sul de França de um antigo amante e a chegada de uma equipa do mundo do cinema à icónica propriedade em Yorkshire para fazer um "moving picture", para choque tanto dos aristocratas como dos seus criados.

Pelo meio, o casamento de Tom Branson, que finalmente reencontra o amor com a criada Lucy Smith depois do devastador impacto da morte de Lady Sybil.

Adiado por causa da pandemia, Portugal vai acompanhar a data de estreia mais perto da britânica e não da norte-americana: 28 de abril.

VEJA O TRAILER.