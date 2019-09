"O Pintassilgo", o novo filme protagonizado por Nicole Kidman, que retrata um ataque terrorista num museu de Nova Iorque, evoca traumas e paralelos incómodos com a vida real, disseram este domingo atores e o realizador.

A arrepiante cena inicial do filme, baseado no admirado livro de Donna Tartt vencedor do prémio Pulitzer, mostra como "Theo", de 13 anos, perde a mãe e escapa no meio de uma pilha de tesouros artísticos transformados em escombros no Museu Metropolitano de Arte de Nova Iorque.

O bombardeio é mostrado sem som e desde a perspetiva nebulosa do jovem, em cenas de flashback, em parte para evitar comparações com acontecimentos reais, como o 11 de Setembro, explicou o diretor John Crowley no Festival de Toronto.