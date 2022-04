O novo filme com Nicole Kidman chama-se "O Homem do Norte" e já está nos cinemas, levando a atriz australiana para a Escandinávia e o século IX. Algo completamente inédito na longa carreira da atriz de 54 anos, com mais de 60 filmes e muitas caras...

