Sam Elliott pediu desculpa pelos comentários que fez sobre o filme da Netflix "O Poder do Cão", que esteve nomeado para 12 Óscares e conseguiu a estatueta de Melhor Realização para Jane Campion.

Em comentários que se tornaram virais de uma entrevista no final de fevereiro para o podcast "WTF", o nomeado aos Óscares por "Assim Nasce Uma Estrela" e muito ligado ao género western descreveu o filme como uma "m****".

Os cowboys foram ainda comparados aos dançarinos Chippendale que “usam laço e pouco mais" e "estão sempre a correr com Chaps [as resistentes coberturas de couro usadas sobre as calças] e sem camisa. Há todas essas alusões à homossexualidade ao longo do filme", especificava.

Quando o entrevistador Marc Maron recordava que o tema andava precisamente à volta disso [a personagem de Benedict Cumberbatch compensava a sua homossexualidade reprimida com hipermasculinidade], o ator de 77 anos reconheceu o talento de Campion mas criticou a abordagem, interrogando-se "onde está o western neste western" e o que é que ela, sendo da Nova Zelândia, sabia sobre o Oeste americano.

Durante uma conferência para promover a minissérie "1883" este domingo, o ator começou por dizer que não recomendava participar num podcast que tinha como letras 'WTF' [what the f***] antes de acrescentar que o filme teve impacto nele e quis falar sobre o que sentia.

"Não me expressei muito bem. E disse algumas coisas que magoaram as pessoas e sinto-me muito mal com isso. A comunidade gay tem sido incrível para mim durante toda a minha carreira. E quero dizer toda a minha carreira, desde antes de começar [a carreira] nesta cidade [Hollywood]. Amigos em todos os níveis e em todas as funções até hoje. Lamento ter magoado qualquer um desses amigos e alguém que amava. E qualquer outra pessoa pelas palavras que usei", comentou.

"Disse ao podcaster do WTF que pensava que a Jane Campion era uma realizadora brilhante, atores brilhantes todos. E em especial o Benedict Cumberbatch. Só posso dizer que estou arrependido e estou", concluiu.

As declarações iniciais de Sam Elliot tiveram resposta da realizadora durante a temporada dos Óscares, que comentou "achar realmente lamentável e triste para ele, porque realmente atingiu o trio de misoginia, xenofobia e homofobia. Não gosto disso. Lamento, ele estava a ser um pouco c-a-b-r-a. Além disso, ele não é um cowboy, é um ator".

Na altura, Campion brincou que a única forma de resolver isto era à maneira dos westerns, mas com o envolvimento Benedict Cumberbatch: "Quando [ele] sair da caracterização, encontro-me com ele em OK Corral, no 'set' com o Doutor Estranho', e resolvemos ao tiro".

Mais a sério, Campion ainda disse que "o Oeste é um espaço mítico e há muito espaço para explorar".

"Acho que é bocadinho sexista. Quando se pensa na quantidade de de Westerns espantosos que foram feitos em Espanha pelo Sergio Leone... Considero-me uma criadora e acho que ele me vê como uma mulher ou algo menor primeiro. E não aprecio isso", concluiu.

Sem dizer o nome de Sam Elliot, Benedict Cumberbatch também comentou que se tratava de uma "reação muito estranha" ao filme.