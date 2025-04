"O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" teve direito a um novo trailer antes da Páscoa.

O anterior, revelado a 4 de fevereiro, bateu recordes: com 202 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas em todas as plataformas, foi a melhor estreia de sempre para um filme da Marvel que não é uma sequela e a terceira melhor entre os 37 títulos do Universo Cinematográfico (MCU), apenas atrás de "Deadpool & Wolverine" (365 milhões) e "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" (355 milhões).

As novas imagens vêm com uma revelação: Reed Richards/Senhor Fantástico (Pedro Pascal) e Sue Storm/Mulher Invisível (Vanessa Kirby) vão ser pais.

Trata-se de um desafio para aquela que é conhecida como a "Primeira Família da Marvel" e integra ainda Ebon Moss-Bachrach (o "Richie" Jerimovich da série "The Bear") como Ben Grimm/O Coisa e Joseph Quinn (a revelação da quarta temporada da série "Stranger Things" como o jovem "metaleiro" rebelde Eddie Munson) como Johnny Storm/Tocha Humana.

"Forçados a equilibrar os seus papéis de heróis com a força dos seus laços familiares, têm de defender a Terra de um deus espacial voraz chamado Galactus (Ralph Ineson) e do seu enigmático Arauto, o Surfista Prateado (Julia Garner). E se o plano de Galactus para devorar o planeta inteiro e todos os que nele habitam não fosse suficientemente mau, de repente torna-se muito pessoal", resume a apresentação oficial da história, que tem lugar na década de 1960.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.

Já existiram outros "Quarteto Fantástico" no cinema que não ficaram para a história: dois filmes de 2005 e 2007 com Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans e Michael Chiklis, e outro de 2015 com Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara e Jamie Bell.

Realizada por Matt Shakman (série "WandaVision"), esta nova versão ainda junta no elenco Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles, e chega aos cinemas portugueses a 24 de julho.