Em contagem decrescente para a estreia, foi lançado o último trailer de "O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos".

Com estreia marcada par 24 de julho nos cinemas, o muito aguardado filme será a introdução no Universo Cinematográfico Marvel (MCU, pela sigla original) daquela que é conhecida como a "Primeira Família da Marvel": Reed Richards/Senhor Fantástico (Pedro Pascal), Sue Storm/Mulher Invisível (Vanessa Kirby), Ben Grimm/O Coisa (Ebon Moss-Bachrach, o Richie Jerimovich da série "The Bear") e Johnny Storm/Tocha Humana (Joseph Quinn, da série "Stranger Things" e "Gladiador II").

No 37.º filme do MCU, realizado por Matt Shakman (série "WandaVision"), destacam-se ainda no elenco Julia Garner como Surfista Prateado, além de Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles.

No passado estão outros "Quarteto Fantástico" que não ficaram para a história do cinema: dois filmes de 2005 e 2007 com Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans e Michael Chiklis, e outro de 2015 com Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara e Jamie Bell.

"Forçados a equilibrar os seus papéis de heróis com a força dos seus laços familiares, têm de defender a Terra de um deus espacial voraz chamado Galactus (Ralph Ineson) e do seu enigmático Arauto, o Surfista Prateado. E se o plano de Galactus para devorar o planeta inteiro e todos os que nele habitam não fosse suficientemente mau, de repente torna-se muito pessoal", resume a apresentação oficial da história, que tem lugar na década de 1960.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.