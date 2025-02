Após um ano de 2024 atípico em que apenas lançou nos cinemas "Deadpool & Wolverine", a Marvel Studios retoma gradualmente o ritmo a que habitou os fãs do Universo Cinematográfico (MCU).

Esta terça-feira, a menos de duas semanas da estreia de "Capitão América: Admirável Mundo Novo", foi divulgado o primeiro teaser do outro filme da Marvel para os cinemas este ano: "O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos".

VEJA O TEASER TRAILER LEGENDADO.



A aposta é forte: trata-se da integração no MCU daquela que é conhecida como a 'Primeira Família da Marvel' e juntará Pedro Pascal ("A Guerra dos Tronos", "Narcos", "The Mandalorian" e "The Last of Us") como Reed Richards, Vanessa Kirby ("The Crown", "Missão Impossível") como Susan Storm, Ebon Moss-Bachrach (o "Richie" Jerimovich da série "The Bear") como Ben Grimm e Joseph Quinn (a revelação da quarta temporada da série "Stranger Things" como o jovem "metaleiro" rebelde Eddie Munson) como Johnny Storm.

Julia Garner ("Ozark", "Inventing Anna") será Shalla-Bal, uma versão do Surfista Prateado, Ralph Ineson ("A Guerra dos Tronos", "Chernobyl") como Galactus e ainda Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne e John Malkovich.

Não foi divulgada uma apresentação oficial da história, mas as imagens remetem de imediato para a década de 1960 e vislumbres da vida de cada personagem antes e depois de adquirirem os seus super poderes, além do próprio Galactus, a entidade cósmica que consome planetas com vida para sobreviver.

Já existiram outros "Quarteto Fantástico" no cinema que não ficaram para a história: dois filmes de 2005 e 2007 com Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans e Michael Chiklis, e outro de 2015 com Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara e Jamie Bell.

Realizado por Matt Shakman (série "WandaVision"), "O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" faz parte da fase seis do MCU e chega aos cinemas portugueses em 24 de julho.