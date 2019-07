Segundo o seu realizador, Jon Favreau, uma nova técnica foi usada: foi filmado por uma equipa tradicional de técnicos, mas que trabalhou num mundo virtual em três dimensões.

O processo exigiu que os produtores e atores utilizassem capacetes de realidade virtual para "entrar" numa savana artificial, como num jogo de vídeo, para filmar cenas ou apenas ver versões em bruto das aventuras de Simba e seus amigos.

"A equipa colocava seus capacetes, explorava o meio ambiente e podia instalar as câmaras dentro da realidade virtual", disse Favreau aos jornalistas numa conferência de imprensa na quarta-feira em Beverly Hills.

Este método encantou JD McCrary, que empresta a sua voz ao jovem Simba no início do filme.

"Colocávamos os capacetes e tínhamos uma espécie de controlo remoto nas mãos", relatou, que acrescentou que "Podíamos ver tudo, as terras do reino, a pedra do rei. Eu vi tudo, foi ótimo".

Para trabalhar num "set" de filmagens virtuais, não é necessário nenhum conhecimento específico sobre efeitos visuais. Desta forma, técnicos sem experiência nessa área puderam trabalhar e contribuir com o seu conhecimento tradicional neste filme.

Essa imersão na realidade virtual permitiu que técnicos e argumentistas visualizassem o filme durante a rodagem e fizessem ajustes, como de iluminação, diretamente.

Em seguida, as imagens criadas foram enviadas para Londres, para a empresa de efeitos visuais MPC, onde foram processadas para a finalização.

Inspirado pelos documentários

O filme também foi inspirado nos documentários do famoso cineasta britânico David Attenborough, que fez com que a natureza fosse conhecida e admirada por milhões de pessoas em todo o mundo.

Desde o início, o "remake" procura chamar a atenção do público com impressionantes "cenas" de antílopes e zebras galopando pela savana.

Ao contrário da animação original, os rostos dos animais nesta nova versão são realistas e não se assemelham aos dos humanos.

Para Favreau, é importante que o filme dê "a ilusão de ser um documentário naturalista".

"Vimos [...] todos os documentários de Attenborough na BBC e [vimos como] a emoção poderia ser expressa sem representação humana", explicou.

Outra rutura com a tradição: os atores que emprestaram as suas vozes aos personagens, e que geralmente falam sozinhos em cabines, gravaram juntos no palco, o que lhes permitiu improvisar.

Foi assim que a célebre cena em que Simba aprende a filosofia de "Hakuna Matata" foi recriada.

Seth Rogen, a voz do javali Pumba, achou "incrível" que lhe tenham pedido para improvisar "no que é provavelmente o filme mais incrível, tecnologicamente falando".

A nova versão do sucesso de 1994 segue meticulosamente a história do primeiro filme, e até James Earl Jones regressa como a voz do pai de Simba, Mufasa.

Algumas canções, incluindo "The Circle of Fife" também regressam, ao mesmo tempo que os compositores Hans Zimmer e Lebo Morake voltaram a trabalhar juntos, e Elton John e o letrista Tim Rice criaram uma nova canção.