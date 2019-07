É uma das maiores joias da coroa da Disney e foi, durante muito tempo, o filme de animação com mais sucesso da história do cinema.

"O Rei Leão" estreou há precisamente 25 anos e tem agora uma nova versão recriada com a mais moderna tecnologia, que se estreia esta semana nos cinemas portugueses. Mas, no início do projecto, cerca de seis anos antes, muito poucos previam um desfecho tão espetacular para um filme com uma produção com tantas reviravoltas.

Tudo começou em 1988, ainda antes da estreia de “A Pequena Sereia” e “A Bela e o Monstro”, cujo sucesso esmagador daria o pontapé de saída à nova idade de ouro do cinema de animação norte-americano. A ideia de fazer um filme em África surgiu durante a promoção na Europa de “Oliver e seus Companheiros”, cujo realizador George Scribner seria o responsável pelo projeto.

A primeira versão do argumento tinha por título “King of the Calahari”, mudando depois, com a chegada de outros argumentistas, para “King of the Beasts” e “King of the Jungle”. Nesta altura, o confronto fazia-se entre leões e babuínos, com Simba como um leão preguiçoso e Scar como líder dos babuínos que quer que aquele nunca chegue a rei.

A ideia era fazer um filme quase em registo documental, ao estilo de “Bambi” e dos documentários da “National Geographic”, mas nada estava a funcionar como era devido e o desenvolvimento estava a prolongar-se sem destino definido.

Entretanto, Roger Allers, o principal argumentista de “A Bela e o Monstro”, juntou-se a Scribner como realizador, e este último acabou por deixar o projeto quando se decidiu mudar de rumo e tornar o filme num musical, sendo substituído po Rob Minkoff. À equipa juntou-se como produtor Don Hahn, que ocupara essa função em “A Bela e o Monstro” e fora produtor associado de “Quem Tramou Roger Rabbit”.

Juntamente com Brenda Chapman, Kirk Wise e Gary Trousdale, a primeira argumentista de “A Bela e o Monstro”, que o segundo e o terceiro realizaram, e cuja produção tinha acabado de terminar, a equipa redefiniu completamente o argumento para a sua forma final: o tema agora era o de deixar a infância para trás e assumir as responsabilidades da idade adulta, com Scar a passar a ser tio de Simba, o título a mudar para “O Rei Leão” e a inspiração a vir diretamente do “Hamlet”, de William Shakespeare.

Mudança de rumo

A história passou então a centrar-se em Simba, o leãozinho filho de Mufasa, líder da alcateia e que sonha ser rei sem a noção do que isso acarreta. Quando o seu tio Scar lhe assassina o pai para assumir o trono, o pequeno Simba é desterrado e opta por uma vida sem preocupações, ao lado do suricata Timon e do javali Pumbaa, até, já adulto, ser chamado de volta às suas responsabilidades.