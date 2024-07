O mais recente capítulo da saga "O Planeta dos Macacos" já tem data de estreia no Disney+.

"O Reino do Planeta dos Macacos" chega a 2 de agosto ao serviço de streaming, praticamente três meses e meio após um percurso bem sucedido nos cinemas, com críticas muito positivas e receitas de quase 400 milhões nas bilheteiras, o que deverá ser suficiente para mais filmes nos próximos anos.

Foi com essa intenção que surgiu uma nova história, "várias gerações após o reinado de César, onde os macacos são a espécie dominante que vive harmoniosamente e os humanos foram reduzidos a viver nas sombras".

"À medida que um novo líder primata tirano constrói o seu império, um jovem macaco inicia uma jornada angustiante que o levará a questionar tudo o que sabe sobre o passado e a fazer escolhas que irão definir o futuro dos macacos e dos humanos", resumia a sinopse.

O filme realizado por Wes Ball (trilogia “Maze Runner”) juntou no elenco Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon e William H. Macy (“Fargo”).

VEJA O TRAILER.



Em comunicado, o Disney+ anunciou ainda que os nove filmes anteriores passam a estar disponíveis, permitindo mergulhar no passado e "desfrutar do universo de 'O Planeta dos Macacos' sem interrupções".

Os filmes são "O Homem que Veio do Futuro" (1968), "O Segredo do Planeta dos Macacos" (1970), "Fuga do Planeta dos Macacos" (1971), "A Conquista do Planeta dos Macacos" (1972) e Batalha pelo Planeta dos Macacos (1973), seguidos por "O Planeta dos Macacos" (2001), de Tim Burton, e a mais recente e bem sucedida trilogia, formada por "Planeta dos Macacos: A Origem" (2011), "Planeta dos Macacos: A Revolta" (2014) e "Planeta dos Macacos: A Guerra" (2017).