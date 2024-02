O Super Bowl (a final da Liga de Futebol Americano) no domingo à noite nos EUA foi o momento escolhido para divulgar um novo trailer de "O Reino do Planeta dos Macacos".

Com estreia anunciada para 9 de maio nos cinemas portugueses, esta é uma nova fase de uma das sagas mais emblemáticas e épicas do cinema.

A história decorre no futuro, várias gerações após o reinado de César e os acontecimentos da última trilogia "Planeta dos Macacos" lançada entre 2011 e 2017, que mostrava a incrível sofisticação a que tinham chegado os efeitos especiais e o papel de Andy Serkis como o ser geneticamente evoluído que se tornava o líder da revolta contra os humanos.

"Os macacos são a espécie dominante que vive harmoniosamente e os humanos foram reduzidos a viver nas sombras. À medida que um novo líder primata tirano constrói o seu império, um jovem macaco inicia uma jornada angustiante que o levará a questionar tudo o que sabe sobre o passado e a fazer escolhas que irão definir o futuro dos macacos e dos humanos", destaca a sinopse oficial.

"O Reino do Planeta dos Macacos" é realizado por Wes Ball (trilogia “Maze Runner”) e junta no elenco Owen Teague (uma das vítimas de Pennywise no filme “IT”), Freya Allan (“The Witcher”), Kevin Durand (“Locke & Key”), Peter Macon (“No Limite”) e William H. Macy (“Fargo”).

TRAILER LEGENDADO.