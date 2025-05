O festival de cinema Porto/Post/Doc vai ter lugar entre 20 e 29 de novembro em vários espaços da cidade que lhe dá nome, sob o mote “O Tempo de uma Viagem”, anunciou hoje a organização.

Continuidade do programa “O Movimento dos Povos”, iniciado no ano passado, o tema deste ano “enquadra e sugere um olhar profundo sobre o ato de partir: não como um motivo narrativo, mas como gesto estrutural das sociedades atuais”.

Assim, no anúncio feito hoje, por comunicado, são reveladas as exibições de “Comboios”, de Maciej Drygas, “O Viajante da Meia-Noite”, de Hassan Fazil, a versão integral e restaurada de “YOL – Licença Precária”, de Şerif Gören e Yilmaz Guney, “Nómada: Seguindo os Passos de Bruce Chatwin”, de Werner Herzog, e “Rua do Deserto, 143”, de Hassen Ferhani.

A organização do festival descreve os cinco filmes como “cinco modos de interrogar as formas de movimento forçado e voluntário que marcam” a atualidade.

“Num tempo em que a mobilidade é celebrada para uns e negada a tantos outros, este ciclo propõe uma inversão de perspetiva: olhar para a viagem não como exceção, mas como regra. Não como metáfora, mas como matéria concreta, questionando os discursos fáceis, os mapas fixos, os conceitos estanques de identidade e pertença. Nesta edição, convidamos o público a fazer estas viagens connosco”, pode ler-se no comunicado.

Dedicado ao cinema do real, o Porto/Post/Doc, “além das já habituais competições (Internacional, Cinema Falado, Cinema Novo e Transmission) onde se procura dar a ver o que de mais estimulante se tem produzido no cinema contemporâneo, o festival compõe-se, igualmente, de programas temáticos, secções retrospetivas de nomes maiores do cinema mundial, cinema para a infância e para o público adolescente, assim como diversos espaços de debate, oficinas, festas e eventos para a indústria cinematográfica”.