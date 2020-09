É um dos mais recentes filmes da Disney a estrear diretamente no seu serviço de streaming, que chega a Portugal a 15 de setembro. "O Único e Incomparável Ivan" mistura imagem real e animais digitais e adapta um livro de sucesso sobre um gorila à procura da liberdade. O SAPO Mag esteve à conversa com a realizadora e o elenco do filme que conta com Bryan Cranston, Sam Rockwell, Angelina Jolie ou Helen Mirren, entre outros. Veja o vídeo.

"O Único e Incomparável Ivan" adapta o livro infantil de sucesso de K.A. Applegate sobre um gorila que vivia em cativeiro num centro comercial e que, apesar de se sentir confortável, acaba a lutar pela sua liberdade por ter feito uma promessa a uma amiga. Apesar de ser inteiramente ficcional, a história é inspirada por uma real: a de um gorila chamado Ivan que viveu em cativeiro durante 27 anos e acabou por passar uma vida muito mais feliz no Zoo de Atlanta depois disso. O filme mistura personagens de carne e osso com animais digitais e tem um elenco de vozes de luxo: Angelina Jolie (que também co-produz a fita), Sam Rockwell, DannyDeVito ou Helen Mirren, entre outros. Bryan Cranston dá corpo ao dono do circo onde Ivan e os seus amigos vivem. Foi numa conferência de imprensa digital que o SAPO Mag esteve à conversa com a realizadora e o elenco. "O Único e Incomparável Ivan" chegou a ter estreia planeada no cinema mas acabou por seguir diretamente para o Disney+, o serviço de streaming da Disney, que chega a Portugal a 15 de setembro.