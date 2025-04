A história do 13.º filme de Wes Anderson centra-se num traficante de armas ferido que sobreviveu a seis acidentes de avião e deixa de parte nove filhos para dar o seu império à sua única filha, de quem está afastado, que é freira.

O trailer de "O Esquema Fenício" foi revelado na segunda-feira, antecedendo o previsível anúncio na quinta de que fará parte da programação do 78.º Festival de Cannes, que decorrerá entre 13 e 24 de maio.

A sinopse oficial da comédia negra apenas destaca: "Protagonizado por: Benicio del Toro como Zsa-zsa Korda, um dos homens mais ricos da Europa; Mia Threapleton como Liesl, a sua filha/freira; Michael Cera como Bjorn, o seu tutor".

Como vem sendo habitual no universo do cineasta de títulos como "Moonrise Kingdom" (2012), "Grand Budapest Hotel" (2014) e "Asteroid City" (2023), existe um elenco de apoio com nomes bem conhecidos: Riz Ahmed, Tom Hanks, Bryan Cranston, Mathieu Amalric, Richard Ayoade, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Rupert Friend e Hope Davis, entre outros.

A estreia portuguesa também já está confirmada para 29 de maio.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.