(Notícia atualizada às 17h00 com dados sobre a estreia portuguesa e trailer legendado)

Foi divulgado o trailer de "The Roses", com Benedict Cumberbatch e a oscarizada Olivia Colman.

O novo filme está a ser promovido como uma reimaginação do clássico da comédia negra "A Guerra das Rosas", com Michael Douglas e Kathleen Turner e realizado por Danny DeVito, que chegou a ser descrito como traumático quando chegou aos cinemas em 1989.

Adaptando um livro de Warren Adler, a história centrava-se em Oliver e Barbara Rose, casados durante 18 anos até que ela diz que quer o divórcio: quando chega o momento de decidir quem fica com a sumptuosa casa, nenhum deles está disposto a ceder e o advogado de Oliver (DeVito) oferece alguns conselhos, mas por essa altura já os Rose estão envolvidos num turbilhão de desespero e vingança.

A nova adaptação é de Tony McNamara, o mesmo do recente "Pobres Criaturas" e ainda de "A Favorita", com o qual Colman ganhou a estatueta dourada (ambos filmes de Yorgos Lanthimos) e o criador da série "The Great".

"A vida parece fácil para o casal perfeito Ivy (Colman) e Theo (Cumberbatch): carreiras de sucesso, um casamento por amor, filhos fantásticos. Mas, por baixo da fachada da sua suposta vida ideal, está a formar-se uma tempestade - à medida que a carreira de Theo desce a pique e as ambições de Ivy descolam, acende-se uma feroz competição e ressentimento oculto", resume a apresentação.

Ainda com Andy Samberg, Kate McKinnon, Ncuti Gatw e a vencedora do Óscar Allison Janney, entre outros, e a realização do experiente Jay Roach, o mesmo da saga "Austin Powers" (1999-2002) e "Bombshell: O Escândalo" (2019), a estreia nos cinemas portugueses está marcada para 28 de agosto.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.