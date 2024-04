A confirmação chegou no dia 1 de abril, mas não é mentira: Benedict Cumberbatch e a vencedora de um Óscar Olivia Colman vão ser os protagonistas de uma nova versão do clássico da comédia negra "A Guerra das Rosas".

Pela altura da estreia, o filme de 1989 realizado por Danny DeVito com Michael Douglas e Kathleen Turner chegou a ser descrito como traumático.

Adaptando um livro de Warren Adler, a história centrava-se em Oliver e Barbara Rose, casados durante 18 anos até que ela diz que quer o divórcio: quando chega o momento de decidir quem fica com a sumptuosa casa, nenhum deles está disposto a ceder e o advogado de Oliver (DeVito) oferece alguns conselhos, mas por essa altura já os Rose estão envolvidos num turbilhão de desespero e vingança.

Atualmente em desenvolvimento no prestigiado estúdio Searchlight Pictures (Disney), "The Roses" será o título desta reimaginação da história que terá como realizador Jay Roach, o mesmo da saga "Austin Powers" (1999-2002) e "Bombshell: O Escândalo" (2019).

"A vida parece fácil para o casal perfeito Theo (Cumberbatch) e Ivy (Colman): carreiras de sucesso, filhos lindos, uma vida sexual invejável. Mas por baixo da fachada da família perfeita existe uma caixa de pólvora de competição e ressentimentos que se acende quando os sonhos profissionais de Theo desabam", é o resumo oficial.

A adicionar ao prestígio do projeto está o argumentista: Tony McNamara, o mesmo do recente "Pobres Criaturas" e ainda de "A Favorita", com o qual Colman ganhou o Óscar (ambos filmes de Yorgos Lanthimos) e criador da série "The Great".

"'The Roses' é uma história extremamente engraçada, maior do que a vida e, ainda assim, profundamente humana. Com Jay no comando, e Benedict, Olivia e Tony, temos uma equipa de sonho", destacou no comunicado oficial Matthew Greenfield, o presidente da Searchlight.