Andy Garcia vai entrar no quarto filme "Os Mercenários".

Embora os detalhes gerais sobre o novo projeto estejam em segredo, o ator americano de origem cubana vai interpretar um agente da CIA que acompanha os veteranos mercenários na sua perigosa missão.

Andy Garcia

Prometido por Sylvester Stallone em janeiro de 2018, a rodagem do projeto vai finalmente arrancar em outubro e ainda não tem data de estreia.

A grande novidade é que Stallone terá um papel mais secundário como Barney Ross, o líder da equipa, passando o protagonismo a outro veterano da saga, Jason Statham, que interpreta Lee Christmas.

A estrela de 75 anos também está menos envolvido atrás das câmaras: após co-escrever o argumento de todos os filmes (2010, 2012 e 2014) e realizar o primeiro, não recebeu um crédito oficial tanto na história como no argumento do novo projeto.

Dos filmes anteriores regressam Dolph Lundgren e Randy Couture, juntando-se pela primeira vez ao elenco Curtis “50 Cent” Jackson, Megan Fox e Tony Jaa.

Na realização estará Scott Waugh, um antigo duplo que assinou a adaptação ao cinema do videojogo "Need for Speed" em 2014.