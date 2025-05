John Rambo prepara o regresso ao grande ecrã, seis anos depois do último filme, revelou o meio especializado Deadline.

"John Rambo" será apresentado a potenciais investidores no “Mercado do Filme”, uma área no Festival de Cannes que permite estabelecer relações diretas com distribuidores e produtores de todo o mundo.

O projeto será uma prequela do primeiro filme, o clássico "A Fúria do Herói" (1982), centrando-se no jovem John Rambo durante a Guerra do Vietname, revelando o que o tornou a icónica personagem.

O processo de casting está numa fase inicial e o objetivo é arrancar com a rodagem em outubro, na Tailândia, com a realização confiada a Jalmari Helander, mais conhecido pelo filme "Sisu" (2022).

O estúdio envolvido, Millennium Media, é um veterano do cinema de ação, ligado a sagas como "Os Mercenários" e "Assalto à Casa Branca".

Segundo o Deadline, Sylvester Stallone está ciente da existência do projeto, mas não está envolvido. Os produtores deixam a parte aberta a isso acontecer se surgir um papel adequado.

John Rambo nasceu para o cinema com "First Blood / A Fúria do Herói" (1982), que se baseava num livro de David Morrell, um surpreendente sucesso de bilheteira que ajudou a definir os anos 1980.

Surgiram rapidamente duas sequelas: com "Rambo II - A Vingança do Herói" (1985), a personagem regressava ao Vietname para salvar veteranos e deixar um rasto de sangue de vingança, enquanto em "Rambo III" (1988) ia salvar o antigo comandante e acabava a ajudar o povo do Afeganistão na resistência contra a ocupação das forças da União Soviética.

A desilusão comercial do terceiro filme fez Stallone reformar a personagem até ao muito elogiado "John Rambo" (2008), onde usava as suas ainda letais competências para salvar trabalhadores de ajuda humanitária na Birmânia (Myanmar).

Em 2019, foi a vez de "Rambo - A Última Batalha", onde o veterano entrava em confronto com um dos cartéis de droga mais violentos do México para restatar a sua sobrinha adotiva, que recebeu críticas negativas e foi um fracasso de bilheteira.

