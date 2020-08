Não é invulgar isso acontecer quando os estúdios não têm fá na qualidade do filme e acreditam que vão receber más críticas, como pode ser o caso de "Os Novos Mutantes", que teve vários dramas de bastidores à volta de qual devia ser o rumo da história: rodado no verão de 2017, teve várias datas de estreia anunciadas desde 2018.

Nestas situações, a opção normal é comprar o bilhete para uma sessão pública, mas várias publicações e sites especializadas como The Boston Globe, IndieWire, The A.V. Club, The Boston Globe e RogerEbert.com anunciaram que não vão fazer críticas a acompanhar a estreia nos EUA esta sexta-feira (28).

Num ensaio, o crítico A.A. Dowd (A.V. Club) defende que não estão reunidas as condições ideais de segurança, escudando-se em declarações de especialistas científicos de que os cinemas permanecem um dos lugares de maior risco porque a pandemia está longe de estar sob controlo nos EUA.

Com a maioria dos cinemas a permitir que os espectadores não usem máscara quando estiverem a comer ou beber, A.A. Dowd diz que não vai pedir a nenhum membro da sua equipa para arriscar a saúde por causa da crítica a qualquer filme, o que foi apoiado por outros colegas.