O projeto passou por vários contratempos artísticos: segundo o próprio realizador Josh Boone, a visão inicial focava-se mais no terror, mas o estúdio 20th Century Fox quis "menos sangue e menos sustos" e mais temática "jovem adulto".

Uma primeira montagem desta versão de compromisso deixou o estúdio satisfeito, mas o sucesso do filme de terror "It" levou à criação de um trailer mais focado nos aspetos mais assustadores que foi bem recebido. Resultado: era necessário regressar à visão do realizador e fazer novas filmagens.

VEJA ESSE TRAILER.



Para acomodar agendas, a estreia acabou por ser adiada de março de 2018 para fevereiro de 2019. E quando a Fox achou que era melhor colocar "X-Men: Dark Phoenix" nessa data, voltou a alterar para agosto de 2019.

As refilmagens acabaram por nunca avançar: tudo ficou ficou suspenso com o início do acordo de fusão entre Disney e Fox. Quando finalmente foi retomado, por volta do verão de 2019, o realizador percebeu que os atores já estavam visivelmente mais velhos.

Após todos os contratempos e adiamentos, "Os Novos Mutantes" parecia o candidato ideal para lançar diretamente em streaming e evitar mais prejuízos, como aconteceu com "Artemis Fowl", de Kenneth Branagh, que vai passar directamente para o Disney+.

Só que a Disney está contratualmente obrigada a estrear nos cinemas todos os filmes da Fox que estavam concluídos ou em pós-produção quando foi feito o acordo de aquisição.

Um lançamento direto em streaming também implicava chegar a acordo com o realizador e atores para alterar os contratos originais.

Mas nem assim a estreia podia ser nas plataformas Disney+ ou Hulu: os direitos televisivos "premium" dos filmes Fox pertencem ao canal HBO até 2022, pelo que será mais simples procurar uma nova data para finalmente "Os Novos Mutantes" chegar aos cinemas.