O épico do realizador Sam Mendes passado na I Guerra Mundial venceu o prémio principal na cerimónia do Sindicato dos Produtores da América. O galardão é considerado um dos indicadores mais seguros do vencedor do Óscar de Melhor Filme: o troféu é atribuído desde 1990 e nos últimos 30 anos coincidiu 21 vezes com o troféu principal da Academia, incluindo nos últimos dois anos, com as vitórias de "A Forma da Água" e "Green Book - Um Guia para a Vida".

"1917" narra num plano aparentemente contínuo a história de dois soldados que correm contra o tempo para entregar uma missiva que poderá salvar 1.600 vidas, e já ganhara os Globos de Ouro de Melhor Filme - Drama e Melhor Realizador, tornando-se assim o favorito à estatueta principal num ano particularmente concorrido.

O Sindicato dos Produtores da América (ou Producers Guild of America) é uma associação de cerca de sete mil membros que congrega produtores de cinema, de televisão e dos considerados Novos Media dos EUA. Este ano, foram nomeados a Melhor Filme dez títulos, exactamente os mesmos que os nove nomeados ao Óscar de Melhor Filme, com a adição a essa lista de "Knives Out - Todos São Suspeitos".

Na categoria de animação, onde apenas três dos cinco nomeados coincidem com as nomeações dos Óscares (os produtores escolheram "Abominável" e "Frozen II: O Reino do Gelo" enquanto a Academia optou por nomear "J'ai Perdu Mon Corps" e "Klaus"), o vencedor foi "Toy Story 4", que tem acumulado a maioria dos prémios da especialidade na temporada, embora a vitória inesperada de "Sr. Link" nos Globos de Ouro não garanta certezas quanto à conquista da estatueta dourada.