"Oppenheimer" foi o grande vencedor da 35.ª edição dos Prémios da Associação de Produtores (PGA, na sigla inglesa), entregues no domingo à noite (madrugada em Portugal).

O drama épico de Christopher Nolan sobre o pai da bomba atómica ganhou todos os prémios importantes desta temporada: Globo de Ouro, Critics Choice e Bafta, além dos troféus dos sindicatos de atores, realizadores e, finalmente, produtores.

O evento no The Century Plaza Hotel, em Los Angeles, foi uma das últimas paragens antes dos Óscares, entregues a 10 de março e cuja votação termina esta terça-feira.

Com os PGA e a Academia a partilharem muitos dos eleitores e também o processo de votação, o Prémio Darryl F. Zanuck para Melhor Produção de Longa-Metragem é considerado um dos mais fortes indicadores do filme que vai vencer os Óscares: em 34 edições, a escolha coincidiu 24 vezes com a estatueta dourada de Melhor Filme, incluindo no ano passado com "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo".

O gigantesco sucesso de bilheteira estava nomeado com "American Fiction", "Anatomia de uma Queda", "Assassinos da Lua das Flores", "Barbie", "Os Excluídos", "Maestro", "Pobres Criaturas", "Vidas Passadas" e "A Zona de Interesse".

Para Martin Scorsese, realizador de "Assassinos...", ficou o reconhecimento do prémio David O. Selznick pelo seu trabalho no cinema.

"Homem-Aranha: Através do Aranhaverso", do português Joaquim Dos Santos e Kemp Powers e Justin K. Thompson, também consolidou o favoritismo na temporada com o prémio nos PGA na categoria de Melhor Longa-Metragem de Animação, ultrapassando "Elemental", "O Rapaz e a Garça", "Super Mario Bros. - o Filme" e "Tartarugas Ninja: Caos Mutante".

Nos 18 anos em que existe a categoria, PGA e os Óscares coincidiram 14 vezes e nas últimas oito de forma consecutiva, incluindo com o recente "Pinóquio de Guillermo del Toro".

Apesar de ter falhado a nomeação para o Óscar na sua categoria, "American Symphony" foi considerado o Melhor Documentário, onde concorria com "20 Days in Mariupol" (o favorito para a estatuetas dourada), "Beyond Utopia", "The Disappearance of Shere Hite", "The Mother of All Lies", "Smoke Sauna Sisterhood" e "Squaring the Circle (The Story of Hipgnosis)".

Nos programas de televisão, os produtores coincidiram num trio habitual: a despedida de "Succession" como Melhor Série em Drama; "The Bear" como Melhor Série de Comédia pelo segundo ano consecutivo; e "Rixa" como Melhor Antologia.

"Black Mirror: Beyond the Sea" foi o Melhor Filme para Televisão ou Streaming, e "Welcome to Wrexham" o Melhor Documentário.

Destaque ainda para "Last Week Tonight with John Oliver", a ganhar pela nona vez consecutiva numa categoria expandida de variedades, e a série da Netflix "Beckham" como Melhor Série de Desporto.