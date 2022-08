Oscar Isaac ganhou fama mundial no papel de Poe Dameron, nos Episódios VII, VIII e IX da saga “Star Wars”, mas após o lançamento do mais recente filme da série, “Star Wars: Episódio IX – A Ascensão de Skywalker”, em 2019, revelou-se várias vezes esgotado com a escala dos filmes e o trabalho de efeitos visuais, e desejoso de regressar aos trabalhos mais intimistas.

No entanto, numa entrevista recente à radio Sirius XM, o ator parece ter mudado de ideias. Quando questionado sobre se estaria disponível para regressar à personagem, Isaac respondeu “Não sei. Estou aberto a tudo, Nunca se sabe…”, explicando que “Não tenho uma ideia definida para um lado ou para o outro. Estou aberto a qualquer boa história. O tempo é a única coisa que se torna desafiante… à medida que vamos envelhecendo e tendo filhos e isso tudo. Onde é que os filmes encaixam nisso? Se houver uma grande história e um grande realizador e a [presidente da Lucasfilm] Kathy [Kennedy] vier ter comigo e disser 'Tenho esta grande ideia', então estarei muito disponível para participar”.

A recente opinião contradiz tomadas de posição mais próximas do lançamento dos filmes, tendo o ator ironizado logo em 2020, na promoção de “The Card Counter – O Jogador” que só regressaria ao papel caso “precisasse de outra casa” e explicando que “Não foi o que eu comecei por querer fazer. Eu comecei por querer fazer filmes artesanais e por trabalhar com pessoas que me inspiram”.

Nos últimos dois anos, vimos Oscar Isaac em papéis tão diversos como como os das séries “Cenas de Um Casamento” e “Moon Knight: Cavaleiro da Lua” e dos filmes “Dune – Duna” e “Card Counter – O Jogador”, e deveremos vê-lo em breve no papel de Francis Ford Coppola num novo filme de Barry Levinson, intitulado “Francis and the Godfather”.