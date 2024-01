Se "Barbie" conseguir uma nomeação pela sua história, será na categoria de Melhor Argumento Adaptado.

A decisão sobre o trabalho de Greta Gerwig e Noah Baumbach foi tomada pelo ramo dos argumentistas dentro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, avançou a revista Variety.

A campanha do estúdio estava orientada para Melhor Argumento Original, onde era mesmo considerado o favorito para a vitória.

Especula-se que a decisão sustenta-se no facto de Barbie e Ken serem criações da Mattel muito antes da transposição para o grande ecrã como a história sobre a crise existencial da boneca (Margot Robbie) que a leva a dar o salto para o mundo real com o seu adorado parceiro (Ryan Gosling).

Apesar de ter sido considerado um argumento original pelo sindicato do setor (Writers Guild of America), cada organização de prémios tem as suas regras sobre em que categoria os filmes podem ser nomeados.

Comentando a decisão, vários analistas consideram agora que "Barbie" tem menos hipóteses de ganhar em Argumento Adaptado, onde além de “Oppenheimer”, o seu parceiro no fenómeno “Barbenheimer”, terá a potencial forte concorrência de filmes como "Assassinos da Lua das Flores", "Pobres Criaturas" e "American Fiction".

Já a categoria de Argumento Original fica aberta para um novo favorito, posição que se pensa que será disputada entre os filmes "Os Excluídos" e "Vidas Passadas", seguidos por perto por "May December: Segredos de um Escândalo", "Anatomia de uma Queda" e "Maestro".

A Academia abre a votação a 11 de janeiro e as nomeações serão anunciadas publicamente no dia 23.

A cerimónia está marcada para 10 de março, com Jimmy Kimmel a regressar como o anfitrião.