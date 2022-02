"Diana: O Musical" é o grande líder nas nomeações para a 41.ª edição dos Golden Raspberry Awards, os prémios que distinguem os piores no cinema.

Pelo segundo ano consecutivo, a organização dos Razzies, os prémios mais indesejados de Hollywood, seguiu o exemplo dos Óscares e permitiu a competição de filmes que não tenham sido lançados nos cinemas, o que abriu as portas para a versão filmada para a Netflix do grande falhanço da Broadway destacar-se na lista dos piores de 2021: tem nove nomeações, incluindo Pior Filme, Ator e Atriz.

Logo a seguir, está... Bruce Willis: o prolífico ator tem oito nomeações e já é o 'vencedor' antecipado da categoria especial "Pior interpretação de Bruce Willis num filme de 2021".

Em comunicado, os Razzies destacam que o cinema do ano passado não falhou ao "primo feio dos Óscares", proporcionando "musicais excruciantes, 'thrillers' sem suspense plagiados, um filme de quase duas horas de 'product placement' e mais Bruce Willis do que qualquer espectador faminto poderia suportar".

A seguir a "Diana: O Musical" na corrida na categoria de pior filme para a "cobiçada" estatueta a imitar uma framboesa que a organização diz que vale 4,97 dólares [4,54 euros] estão "Infinite", um filme com Mark Wahlberg e Chiwetel Ejiofor para a Paramount+ (descrito como 'um falhanço sobre viagens no tempo de muitos milhões de dólares, direto para streaming'); "Karen ('cuja personagem do título faz a Cruella parecer uma vizinha simpática'); "Space Jam: Uma Nova Era" ('um vídeo de 115 minutos do departamento corporativo de vendas da Time/Warner a fingir que é um filme para a família'); e "A Mulher à Janela" ('uma 'reimaginação' inerte e inútil do clássico de Hitchcock 'Janela Indiscreta'').

Além de Bruce Willis, estão nomeados entre os piores atores Amy Adams (em duas categorias), Megan Fox, LeBron James, Mark Wahlberg, Ben Affleck, Jared Leto e Mel Gibson.

As nomeações para os Razzies foram votadas pela internet por 1128 membros da organização distribuídos por 49 Estados americanos e mais de 20 países estrangeiros, entre cinéfilos, críticos de cinema e pessoas ligadas à indústria cinematográfica americana.

Os "vencedores" serão conhecidos a 26 de março, um dia antes dos verdadeiros Óscares.

Diana: O Musical

LISTA DE NOMEAÇÕES

PIOR FILME

"Diana: O Musical" (a versão Netflix)

"Infinite"

"Karen"

"A Mulher à Janela"

"Space Jam: Uma Nova Era"

PIOR ATRIZ

Amy Adams ("A Mulher à Janela")

Jeanna de Waal ("Diana: O Musical")

Megan Fox ("Meia-Noite em Switchgrass")

Taryn Manning ("Karen")

Ruby Rose ("Vanquish")

PIOR ATOR

Scott Eastwood ("Dangerous")

Roe Hartrampf ("Diana: O Musical")

LeBron James ("Space Jam: Uma Nova Era")

Ben Platt ("Dear Evan Hansen")

Mark Wahlberg ("Infinite")

PIOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Amy Adams ("Dear Evan Hansen")

Sophie Cookson ("Infinite")

Erin Davie ("Diana: O Musical")

Judy Kaye (tanto COMO a Rainha Isabel II & Barbara Cartland) ("Diana: O Musical")

Taryn Manning ("Every Last One of Them")

PIOR ATOR SECUNDÁRIO

Ben Affleck ("O Último Duelo")

Nick Cannon ("The Misfits")

Mel Gibson ("Dangerous")

Gareth Keegan ("Diana: O Musical")

Jared Leto ("Casa Gucci")

PIOR INTERPRETAÇÃO DE BRUCE WILLIS NUM FILME DE 2021 (categoria especial)

Bruce Willis ("American Siege")

Bruce Willis ("Apex")

Bruce Willis ("Cosmic Sin")

Bruce Willis ("Deadlock")

Bruce Willis ("Fortress")

Bruce Willis ("Meia-Noite em Switchgrass")

Bruce Willis ("Sem Hora Marcada")

Bruce Willis ("Survive the Game")

PIOR COMBINAÇÃO

"Diana: O Musical": qualquer membro desajeitado do elenco & qualquer número musical fraco lírico (ou coreografado);

"Space Jam: Uma Nova Era": LeBron James & e qualquer personagem de desenho animado (ou produto Time-Warner) que ele dribla;

"Casa Gucci": Jared Leto & SEJA o seu rosto de látex de 7,8 quilos, as suas roupas de 'nerd' ou o seu sotaque ridículo;

"Dear Evan Hansen": Ben Platt & qualquer outra personagem que atue como se fosse normal Platt cantar 24 horas por dia, sete dias para semana;

"Tom & Jerry": Tom & Jerry (também conhecidos por Itchy & Scratchy);

PIOR REMAKE/EXPLORAÇÃO/SEQUELA

"Karen" (nova versão inadvertida de Cruella deVil)

"Space Jam: Uma Nova Era"

"Tom & Jerry"

"Twist" (nova versão rap de "Oliver Twist")

"A Mulher à Janela" (exploração de "Janela Indiscreta")

PIOR REALIZAÇÃO

Christopher Ashley ("Diana: O Musical")

Stephen Chbosky ("Dear Evan Hansen")

'Coke' Daniels ("Karen")

Renny Harlin ("The Misfits")

Joe Wright ("A Mulher à Janela")

PIOR ARGUMENTO

"Diana: O Musical"

"Karen"

"The Misfits"

"A Mulher à Janela"

"Twist"