Em contagem decrescente para os Óscares, o SAPO Mag desafiou três nomes ligados ao cinema para fazer uma antevisão em direto da cerimónia dos Prémios da Academia.

O crítico de cinema Rui Pedro Tendinha, a pivot da TVI24, jornalista da TVI e do Cinebox Maria João Rosa, e o jornalista de cinema e diretor de programação do canal Cinemundo, Luís Salvado, vão conversar em direto sobre o que poderá acontecer na cerimónia de 9 de fevereiro numa emissão que contará ainda com outras surpresas.

A emissão contará ainda com a participação do músico Pedro Gonçalves, num momento musical com temas dos Óscares.

Pedro Gonçalves

A emissão especial em direto "A Caminho dos Óscares" será transmitida no Facebook do SAPO, na Homepage do SAPO e no SAPO Mag, na próxima terça-feira, dia 4, a partir das 15h00.

Quem poderão ser os grandes vencedores, quem vai sair de mãos a abanar e que temas quentes vão marcar a cerimónia da madrugada de domingo para segunda-feira foram alguns dos tópicos no centro da conversa.

No dia 9 (madrugada de domingo para segunda-feira), fique também acordado connosco e siga a cerimónia dos Óscares no SAPO Mag, com acompanhamento ao minuto do que se passará noite dentro, desde a red carpet até à cerimónia.

