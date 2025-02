As polémicas, as surpresas e quem vai ganhar? Com os Óscares mesmo à porta, o Popcorner tem um episódio especial para analisar e fazer previsões sobre o que poderá acontecer no próximo domingo, dia 9 de março.

No episódio, já disponível no SAPO Mag e que será emitido na TV, no canal Cinemundo, Rui Pedro Tendinha, a jornalista da TVI e CNN Portugal Maria João Rosa e o jornalista de cinema e diretor de programas do canal Cinemundo Luís Salvado, analisaram os principais candidatos, os potenciais vencedores, que surpresas podemos esperar na cerimónia e alguns temas que têm dado que falar sobre os prémios da Academia.

Ouça o Popcorner no Spotify: