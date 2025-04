A Amazon Prime Video divulgou um novo trailer de "Outro Pequeno Favor", que será lançado exclusivamente no seu serviço a 1 de maio.

Esta é a sequela de "Um Pequeno Favor" (2018), que foi um razoável sucesso de bilheteira em 2018: a comédia negra andava à volta de Stephanie, uma jovem mãe solteira e blogger (Anna Kendrick) que se tornava amiga de Emily (Blake Lively), uma mulher reservada de classe alta, e decidia investigar o seu súbito desaparecimento, com resultados surpreendentes.

"Stephanie Smothers e Emily Nelson reencontram-se na bela ilha de Capri, em Itália, para o extravagante casamento de Emily com um empresário italiano muito rico. Para além dos convidados glamorosos, o homicídio e a traição também vão estar presentes num casamento com mais reviravoltas e surpresas do que a estrada sinuosa da Marina Grande até à praça da cidade de Capri", resume a plataforma.

Além das duas protagonistas, regressam o realizador Paul Feig, a argumentista Jessica Sharzer e grande parte do elenco secundário, como Henry Golding, Andrew Rannells, Bashir Salahuddin, Joshua Satine e Ian Ho. As novidades são Michele Morrone, o protagonista da popular saga erótica "365 Dias", Elizabeth Perkins e a vencedora do Óscar Allison Janney.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.