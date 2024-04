“Paredes-Meias" estreou-se esta sexta-feira, dia 12 de abril, na Netflix. O novo filme espanhol do serviço de streaming é uma versão da comédia francesa de 2015 "Behind the Wall", cujo título original é "Un peu, beaucoup, aveuglément", e conta com com Aitana no papel principal.

Na longa metragem, a cantora veste a pele de Valentina, uma jovem pianista que se está a preparar para uma audição. "Ele (Fernando Guallar) é um criador de jogos que só se consegue concentrar em silêncio. Separados apenas por uma parede fina em apartamentos juntos, será que vão aprender a viver em harmonia um com o outro? Será que o amor atravessa paredes?", resume a Netflix.

O filme conta realização de Patricia Font, vencedora do Goya de Melhor Curta de Ficção por "Café para llevar", e foi escrito por Marta Sánchez.

Ao lado de Aitana e Fernando Guallar, o elenco conta com Natalia Rodríguez, Adam Jezierski, Paco Tous e Miguel Ángel Muñoz.

Aitana estreia-se a 23 de junho no Rock in Rio Lisboa.

Veja o trailer: