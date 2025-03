Depois da estreia da sua série documental na Netflix, Aitana está de volta com um novo single. A cantora espanhola editou na passada semana "Sentimento Natural", um dueto com Myke Towers, que sucede ao tema "Segundo Intento", lançado no final de janeiro.

"Sou muito fã do Myke. Um dia, segui-o nas redes sociais e ele seguiu-me de volta. Os meus fãs pediram ao Myke para tornar esta colaboração uma realidade", conta a artista. Já o cantor confessa que "Aitana é muito doce, desde a sua voz até à forma como ela é".

Depois de revelar o novo single, Aitana anunciou um concerto no Estadi Olímpic Lluís Companys, em Barcelona, no dia 19 de julho. Os bilhetes serão colocados à venda a 27 de março.