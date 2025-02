"Aitana: Metamorfose", série documental sobre a cantora espanhola, estreia-se esta sexta-feira, 28 de fevereiro, na Netflix. Ao longo dos episódios, a artista faz revelação intimas e reflete sobre o seu percurso.

A série documental realizada por Chloé Wallace ("Um Conto Perfeito") acompanha o dia a dia da artista, focando-se na sua digressão e trabalho em estúdio. "Comecei este documentário em Los Angeles, quando lancei 'Akureyri' a dizer: eu e o Sebastian estamos juntos não sei se ainda estaremos quando terminamos'. E já não estamos juntos", conta Aitana.

"'Aitana: Metamorfose' é uma série documental protagonizada pela cantora e estrela internacional e oferece-nos acesso exclusivo e sem precedentes à sua vida quotidiana. A série convida os fãs de Aitana a conhecê-la e a descobrir facetas nunca vistas da cantora, a vibrar com os seus grandes êxitos e a acompanhar os altos e baixos do seu processo de crescimento e amadurecimento pessoal e profissional, à medida que continua a afirmar-se como uma das maiores estrelas da música espanhola", resume o serviço de streaming.

O terceiro episódio da série documental conta cenas dedicadas ao Rock in Rio Lisboa - a artista subiu ao Palco Mundo na edição de 2024 -, onde revela os bastidores do concerto, os momentos com a imprensa e com a sua equipa.

"Obviamente, para mim, este é um dos concertos mais especiais. Sempre ouvi falar do Rock in Rio", confessa a espanhola.

Veja o trailer: