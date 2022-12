Kate Winslet não consegue esquecer as críticas ao seu aspeto físico e principalmente ao peso que tinha quando fez "Titanic".

No início do mês, durante uma entrevista por causa do reencontro com o realizador James Cameron em "Avatar: O Caminho da Água", a atriz recordou que a pergunta que mais faziam ao seu agente quando ela era jovem era: "Como é que está o peso dela?".

O tema regressou durante uma entrevista ao 'podcast' Happy Sad Confused, quando se recordou uma das maiores controvérsias do filme de 1997: se a porta a flutuar nas águas geladas, após o afundamento do navio, não podia ter aguentado com Rose e Jack (Leonardo DiCaprio)?

Para acabar com a discussão, James Cameron revelou recentemente que preparou um “pequeno especial” que estará disponível no canal National Geographic em fevereiro de 2023 que provará cientificamente que Jack não podia ter saído vivo daquela situação, tanto por causa da hipotermia como pelo peso dos dois.

Baseando-se na experiência que ganhou entretanto em desportos de água, a atriz é da mesma opinião: Jack cabia na porta, mas ela teria ficado instável com os dois em cima e acabariam ambos na água gelada.

Mas a seguir a atriz parece recordar alguns comentários de 1997 e acrescenta: "E pelos vistos, eu era demasiado gorda".

"Não é horrível? Porque é que eles foram tão maus comigo? Eles foram tão maus. Eu nem sequer era gorda", recorda.

O jornalista Josh Horowitz responde que, pelo menos, ela teve a consolação de ser nomeada para os Óscares, ao que esta responde "Sorte a minha".

"Mas é tão esquisito. Se pudesse voltar o relógio atrás, teria usado a minha voz de uma forma completamente diferente. Teria dito a jornalistas, teria respondido 'Não se atrevam a tratar-me assim. Sou uma jovem mulher, o meu corpo está a mudar, estou a perceber as coisas, estou profundamente insegura, estou apavorada, não tornem isto mais difícil do que já é. Isso é bullying, na verdade é quase abusivo', é o que diria", reforçou sobre o tema.