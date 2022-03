Zoë Kravitz é uma das primeiras pessoas que participaram como apresentadoras na cerimónia dos Óscares a comentar a agressão de Will Smith a Chris Rock.

A atriz de "The Batman" transformou as habituais partilhas de fotos da passagem pela passadeira vermelha e eventos pós-Óscares numa crítica pouco subtil ao que fez Will Smith.

"Aqui está uma foto do meu vestido no espetáculo onde pelos vistos agora atacamos pessoas em palco", escreveu sobre a foto antes dos Óscares.

"E aqui está uma fotografia do meu vestido na festa após a cerimónia dos prémios - onde pelos vistos agora gritamos palavrões e atacamos pessoas em palco", escreveu menos de uma hora mais tarde a acompanhar a imagem na festa da revista Vanity Fair.

Will Smith acabou por pedir desculpa 24 horas depois da cerimónia. Chris Rock participou num festa pós-Óscares, mas não fez comentários públicos sobre a agressão. A Academia dos Óscares abriu uma investigação.