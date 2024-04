Aos 35 anos, Zoë Kravitz estreou-se na realização, depois de mais de uma década como atriz em filmes como "X-Men: O Início", "Mad Max: Estrada da Fúria", "The Batman", as sagas "Divergente" e "Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los", e a série "Big Little Lies".

Segundo a descrição do estúdio MGM, o resultado é um 'thriller psicológico selvagem chamado “Blink Twice” (menos controverso do que o primeiro título viral "Pussy Island"), onde o seu agora noivo Channing Tatum surge no papel mais sombrio de um multimilionário, ao arrepio da imagem de bom rapaz construída ao longo de grande parte da carreira.

Ao seu lado está a britânica Naomi Ackie ("The End of the F***ing World", "Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody") como uma jovem que descobre que pode não sair viva do que pareciam ser umas férias de sonho.

"Quando o multimilionário da tecnologia Slater King conhece a empregada Frida na sua gala de beneficência, fundos, a atração é imediata. Ele convida-a para se juntar a ele e os seus amigos numas férias dos sonhos na sua ilha privada. É o paraíso. Noites selvagens misturam-se com dias ensolarados e todos estão a divertir-se. Ninguém quer que esta viagem acabe, mas à medida que coisas estranhas começam a acontecer, Frida começa a questionar a sua realidade. Há algo errado com aquele sítio. Ela terá que descobrir a verdade se quiser sair viva desta festa", resume a sinopse da história, que Kravitz escreveu com E.T. Feigenbaum (“Alta Fidelidade”).

O elenco ainclui ainda Alia Shawkat, Simon Rex, Adria Arjona, Haley Joel Osment, Christian Slater, Kyle MacLachlan e Geena Davis.

A estreia nos cinemas portugueses está anunciada para 22 de agosto.

TRAILER ORIGINAL.