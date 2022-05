A Disney divulgou o "teaser trailer" de "Pinóquio", uma nova versão em imagem real do clássico de animação de 1940 para a plataforma Disney+.

A data de lançamento também foi revelada: 8 de setembro, em plenas celebrações do "Dia Disney+".

Com exceção da sua mão ou visto praticamente de costas, o próprio Pinóquio não parece nas primeiras imagens, dominadas por Tom Hanks como o solitário Gepetto a trabalhar na sua criação "pai" da marioneta de madeira que irá querer tornar-se um "menino a sério" e as outras personagens deste mundo fantástico, do gato Figaro ao Grilo Falante, além de Cynthia Erivo como a Fada Azul e a cantar alguns versos da icónica canção "When You Wish Upon a Star".

Com Robert Zemeckis como realizador (num reencontro com Zemechis após "Forrest Gump", "Cast Away" e "Polar Express"), destacam-se ainda no elenco os nomes de Joseph Gordon-Levitt (Grilo Falante), Keegan-Michael Key (João Honesto) e Luke Evans como O Cocheiro (que promete pagar pelas crianças desobedientes para as levar para a sua Ilha dos Prazeres).

Um híbrido de imagem real e animação, "Pinóquio" prolonga a estratégia de Disney em adaptar os seus clássicos da animação para o público contemporâneo, que começou com "Alice no País das Maravilhas" e teve sucessos como "A Bela e o Monstro", "Aladdin" e "O Rei Leão".

TEASER TRAILER.