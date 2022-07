"Popcorner", programa do SAPO Mag criado em parceria com a Comic Con Portugal, sobre cinema, séries, banda desenhada e tudo o que está no universo da cultura pop, está de volta esta quinta-feira com mais novidades.

O magazine de cultura pop apresentado por Inês Gens Mendes e Tiago David, mestres de cerimónias do SAPO Mag, conta com novos episódios todas as semanas, que poderá ver em mag.sapo.pt, no site Comic Con Portugal EPOPCULTURE News, mas também na TV, no canal Cinemundo, com emissão na quinta às 20h35, na sexta-feira às 18h30 e no sábado às 14h45 e no domingo às 11h15.

No episódio desta semana, destacamos a estreia de "The Gray Man: O Agente Oculto", que chega esta quinta-feira aos cinemas, uma semana antes de se estrear na Netflix. Ainda no cinema, falamos das estreias de "2 Duros de Roer" e "Monstro Marinho".

Olhamos também para a nova série de "Resident Evil", que chega à Netflix esta semana e no baú recordamos uma cena do primeiro filme da mesma saga.

Os episódios de "Popcorner" podem ser vistos todas as quinta-feiras aqui no SAPO Mag, no site da Comic Con Portugal EPOPCULTURE News e no canal Cinemundo.