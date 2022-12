"Popcorner", programa do SAPO Mag criado em parceria com a Comic Con Portugal, sobre cinema, séries, banda desenhada e tudo o que está no universo da cultura pop, está de volta esta quinta-feira com mais novidades.

Esta semana, fazemos um resumo do que de melhor se passou nos quatro dias de Comic Con Portugal, que decorreu entre 8 e 11 de dezembro no Parque das Nações, em Lisboa. Fazemos também um best of das conversas com convidados que por lá passaram, de Zachary Levi a Alan Tudyk, passando pela Porta dos Fundos.

O magazine de cultura pop apresentado por Inês Gens Mendes e Tiago David, mestres de cerimónias do SAPO Mag, conta com novos episódios todas as semanas, que em mag.sapo.pt, no site da Comic Con Portugal EPOPCULTURE News, mas também na TV, no canal Cinemundo.

O episódio desta quinta-feira é o último da primeira temporada: o Popcorner vai depois para férias e regressa em fevereiro de 2023 para a sua segunda temporada.