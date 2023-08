Autorizado na Arábia Saudita mas proibido no Kuwait, o mundialmente famoso filme “Barbie” traz à luz as divisões nos países do Médio Oriente, entre os discursos de abertura e o conservadorismo ainda predominante. Também exibido nos Emirados Árabes Unidos e no Bahrein, o filme de Greta Gerwig ainda não está disponível no Catar e em Omã, sem qualquer anúncio oficial de estreia.

Num cinema de um bairro rico do emirado do Dubai, uma das cidades menos conservadoras da região, espectadores vestidos de cor-de-rosa disputam 'selfies' dentro de uma imponente moldura com a imagem da famosa boneca loira.

“Nunca imaginámos que tal filme fosse exibido nos países do Médio Oriente”, confidencia à France-Presse (AFP) Ouadima Al-Amiri, uma estudante de 18 anos que foi ao cinema com os amigos para formar a sua própria opinião sobre o filme que tem sido alvo de muitas críticas na região.

Tal como as autoridades do Kuwait, que o censuraram por "minar a moral pública", muitos criticam-no por apresentar uma visão considerada extremada da emancipação das mulheres: as "barbies" ocupam todas as funções tradicionalmente reservadas aos homens, só uma delas está grávida, enquanto os "Kens" são relegados para segundo plano, sendo-lhes negadas as mais elevadas responsabilidades.

Feminismo “ponderado”

Contrastes entre as espectadoras de "Barbie" no Dubai

Estas críticas não impediram Mounira de ir ao cinema a pedido das suas “três barbies”, as suas filhas também enfeitadas de rosa.

“Se o filme inclui valores e princípios contrários aos nossos, não deveria ser exibido na Arábia Saudita e no Médio Oriente”, disse a saudita de 30 anos à AFP. Mas, diz ela, “viemos dar uma oportunidade ao filme”.

Nos últimos anos, a rica monarquia da região deu lugar de destaque a anúncios favoráveis ​​às mulheres: o direito de conduzir, a autorização para viajar sem acompanhamento masculino ou o envio da primeira astronauta saudita ao espaço.

Mas estas mudanças dramáticas, levadas a cabo sob a égide do poderoso príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, são acompanhadas de pressão sobre ativistas feministas, muitas das quais ainda estão presas.

Neste país onde os cinemas só reabriram em 2017, após longos anos de proibição, floresceram eventos totalmente cor-de-rosa por ocasião do lançamento de “Barbie”.

No entanto, por detrás do glamour cor-de-rosa dos luxuosos cinemas de Riade ou Dubai, o mal-estar é palpável.

“Queremos liberdade e mais abertura, mas quando se trata da 'Barbie', ouvi dizer que ela perturba a masculinidade”, disse à AFP Hanane Al-Amoudi, uma turista saudita no Dubai, que se recusa a ver o filme.

Para esta dona de casa de véu completo, que se diz a favor da “emancipação da mulher”, a abertura deve ser feita de forma “ponderada”.

“Branco, colonial e superficial”

Se se opõe à censura no seu país, a jornalista kuwaitiana Shaikha Al-Bahaweed lamenta que “Barbie” dê “uma das piores, se não a pior, visão do feminismo”, em particular em países que já são particularmente resistentes a ela, tratando-se de “um feminismo branco, colonial e superficial”.

“O feminismo não é sobre substituir um sistema patriarcal por um sistema matriarcal, mas sim de a humanidade alcançar um sistema baseado na justiça e na igualdade de oportunidades”, afirma à AFP esta jornalista comprometida com os direitos das mulheres.

Segundo ela, a marca “Barbie”, criticada por muitas feministas pelos padrões físicos irrealistas que promove, é contrária ao “pensamento feminista”, incluindo pela cor “que simboliza a divisão dos papéis sociais de acordo com o género”.

No Bahrein, Hassan Al-Husseini, pregador muçulmano com um milhão de seguidores no Instagram, denunciou uma “revolução contra o casamento e a maternidade”, bem como contra os homens “sem virilidade”.

Criticando também a participação de uma atriz transexual, instou as autoridades a colocarem fim à projeção do filme.

O fenómeno “Barbie” ocorre num contexto de grande desconforto nos países do Médio Oriente no que diz respeito às grandes produções americanas que procuram dar maior visibilidade às minorias, particularmente as sexuais.

Alguns países da região proibiram o filme de animação “Buzz Lightyear” ou, mais recentemente, nova animação “Homem-Aranha”, devido a referências mais ou menos explícitas à homossexualidade ou à transexualidade.

TRAILER "BARBIE".