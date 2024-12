"Wicked" foi banido dos cinemas do Kuwait.

Uma sala de cinema anunciou que a proibição da super produção que adapta o musical da Broadway foi implementada pelo Ministério da Informação apenas um dia antes da estreia, que seria na quinta-feira, como em Portugal.

A super produção que teve um grande sucesso nas bilheteiras norte-americanas no último fim de semana deixou de estar disponível na futura programação dos VOX Cinemas Kuwait, embora a sua ficha ainda esteja acessível por pesquisa nos motores de busca externos ao 'site'.

A imprensa norte-americana avançou que se especula a nível local que a decisão foi tomada pela inclusão de uma personagem ou atores LGBTQ+ no elenco formado por Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Marissa Bode, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum e Peter Dinklage.

No entanto, o 'site' de entretenimento local 248am, que acompanha o entretenimento no emirado do Golfo Pérsico desde 2003, diz que "Wicked" não foi 'tecnicamente banido': uma fonte dos cinemas Cinescape, os censores solicitaram cortes em determinadas cenas de dança, sem relação com nenhum personagem LGBTQ+, que foram recusadas pelo estúdio.

Acrescenta o 248am que, tal como aconteceu com "Barbie", banido no ano passado no Kuwait para proteger a 'ética pública', os espectadores interessados em ver "Wicked" só precisam de se deslocar à vizinha Arábia Saudita, onde ironicamente as salas de cinemas estiveram banidas até 2017.

