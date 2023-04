Aos 11 anos, a filha de Sarah Polley deu provas que "quem sai aos seus, não degenera", pregando uma grande partida a 1 de abril, o "Dia das Mentiras".

A canadiana começou a sua carreira aos quatro anos e aos oito já era a co-protagonista de "A Fantástica Aventura do Barão", de Terry Gilliam. A seguir, evoluiu com naturalidade para os papéis adultos, em fitas muito elogiadas como "O Futuro Radioso" ou "A Minha Vida sem Mim", antes de se tornar realizadora e argumentista com os impressionantes "Longe Dela" e "Notas de Amor".

Na mais recente cerimónia dos Óscares, foi a vencedora da estatueta dourada para o Melhor Argumento Adaptado com "A Voz das Mulheres"... ou talvez não, segundo a "carta" da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas que lhe chegou no sábado.

Sem cabeçalho da organização, mas escrita a computador e "assinada" pelo seu presidente David Rubin, a missiva informava a cineasta "com o mais profundo pesar" que tinha ganhado o prémio por "erro", mas podia aproveitar a sua presença "mais uma semana" antes de o devolver a Los Angeles para ser entregue ao "verdadeiro" Melhor Argumento Adaptado, o do filme "A Oeste Nada de Novo".

"Em retrospetiva", a organização reconhecia que devia ter informado quando se aperceberam do erro na noite dos Óscares, mas quis evitar "outro Ano do Moonlight", numa referência à célebre troca do envelope de Melhor Filme com "La La Land", e irritar a população da cidade de Toronto.

Ainda com mais justificações, como tantas vezes acontece nas mentiras, a carta, claro, foi enviada pela filha e ao partilhá-la nas redes sociais, Polley destacou como ela este ano oscilou para "baixo" com a sua partida.

Quem também entrou no espírito da mentira foi Edward Berger, o realizador alemão e um dos argumentistas de "A Oeste Nada de Novo": "Cara Sarah, para economizar nos custos de envio, já que moro no estrangeiro, a Academia pediu-me para indicar a minha morada para que possas enviar diretamente o Óscar. Vou dar seguimento muito em breve. Concordas com isto? Tudo de bom, Edward".

"A minha filha diz para te dizer que já está embalado e a caminho", respondeu a cineasta.