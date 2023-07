Métodos, políticas e experiências sobre educação e literacia para o cinema são debatidos na quinta-feira no Encontro de Cinema e Educação, no Porto, na Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa.

O encontro abrirá com um debate sobre políticas públicas na educação para as artes e o cinema, com a participação do comissário do Plano Nacional das Artes, Paulo Pires do Vale, e da coordenadora do Plano Nacional de Cinema, Elsa Mendes.

Ao longo do dia, irão ainda acontecer duas mesas de debate, com a participação, entre outros, de responsáveis de agrupamentos escolares de Vila do Conde, Matosinhos ou Gondomar e de entidades como a Associação ao Norte, Associação Filhos do Lumière e o Batalha Centro de Cinema.

O encontro, direcionado para professores dos ensinos básico e secundário, é uma iniciativa da Universidade Católica Portuguesa e do Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes.