Viana do Castelo acolhe, de 5 a 14 de maio, a 25ª edição do Festival de Cinema Encontros, com uma vasta atividade dedicada à democratização e à literacia para o cinema junto das camadas mais jovens - do pré-escolar ao ensino universitário.

Durante 10 dias, a iniciativa acolhe estudantes de cinema, cineclubistas de Portugal e da Galiza, crianças e jovens de todos os ciclos de ensino, educadores, investigadores e público em geral. O Festival desdobra-se em vários encontros e momentos de partilha entre a Academia, os profissionais de cinema e o público em geral.

Para além da secção competitiva, com os Prémios PrimeirOlhar e Festival Luso-Galaico de Vídeo Escolar, o evento inclui oficinas práticas de cinema, em o "Cinema às Escolas", mostra de filmes do pré-escolar ao ensino universitário, com a "Escola ao Cinema", e "Histórias na Praça", com a rodagem de filmes nas ruas da cidade.

O Festival Encontros integra ainda a 14.ª Conferência Internacional de Cinema, o 2º Encontro de antropologia, cinema e educação, e ainda o encontro Luso-Galaico de Cineclubes.

Formações e masterclasses, exposições centradas na história do cinema e no filme "A Metamorfose dos Pássaros" de Catarina Vasconcelos e o lançamento do livro da coleção "O Filme da Minha Vida", com ilustrações de Eva Evita, são outras das propostas da iniciativa.

Os ENCONTROS / Festival de Cinema de Viana são organizados pela Associação AO NORTE em parceria com a Câmara Municipal de Viana do Castelo.

Pode consultar o programa completo na página oficial do evento.