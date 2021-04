"Soul - Uma Aventura sem Alma" foi o maior vencedor da 48ª edição dos prémios Annie, atribuídos anualmente pela Sociedade Internacional de Cinema de Animação e popularmente considerados os "Óscares da Animação".

A animação da Pixar (leia a crítica) recebeu sete prémios, incluindo Melhor Filme, Argumento e Banda Sonora.

"Wolfwalkers", distribuída pela Apple (leia a crítica) e do estúdio irlandês Cartoon Saloon, recebeu cinco prémios, incluindo o de Melhor Filme Independente e Realização.

Foram entregues prémios em 36 categorias de cinema, TV e videojogos durante a cerimónia virtual que se realizou na sexta-feira à noite em Los Angeles.

Em relação ao Óscar de Melhor Longa-Metragem de Animação, que será conhecido na cerimónia de 25 de abril, tudo na mesma: o grande favorito continua a ser o filme sobre um professor de música que se depara com a oportunidade única de concretizar o sonho de pertencer a um dos melhores clubes de jazz de Nova Iorque, enquanto o "filme europeu relativamente pequeno", como descreveram os seus realizadores, que decorre nos anos 1650 da Irlanda, é visto como o único que pode surpreender.

As escolhas dos Annies alinharam com as Academia dos Óscares na categoria de Melhor Longa-Metragem de Animação 13 vezes em 19 anos, incluindo quatro dos últimos cinco (a exceção foi no ano passado, quando "Toy Story 4" ganhou a estatueta dourada e "Klaus" triunfou nos Annie).

Nas categorias de televisão, "Hilda" (Netflix), recebeu três prémios e "Genndy Tartovsky’s Primal" (Cartoon Network) ganhou dois, mas também não foram esquecidos "The Adventures of Paddington", "Jurassic World: Camp Cretaceous", "The Mandalorian" e "Star Wars: The Clone Wars".