As nomeações para a 51.ª edição dos Prémios Annie anunciadas esta quinta-feira tiveram um sabor a "escândalo": não há qualquer título da Disney ou da Pixar nomeado para Melhor Filme.

Considerados os "Óscares" do cinema de animação, os Annie distinguem produções de animação, em curta e longa-metragem, e são atribuídos anualmente pela Sociedade Internacional de Cinema de Animação.

Tanto "Elemental", da Pixar, como "Wish - O Poder dos Desejos", da Disney, ficaram de fora, deixando os dois estúdios de fora pela primeira vez nos 31 anos em que existe a categoria nos prémios, onde receberam 53 nomeações e ganharam 18 vezes.

O escândalo atinge maior dimensão quando o mais nomeado para os Annie é um filme da antiga Blue Sky Studios, que fazia parte da 20th Century Fox, comprada pela Disney, que o cancelou quando estava quase pronto e fechou o estúdio de animação.

Salvo pela Annapurna Pictures e pela Netflix, "Nimona" lidera com dez nomeações e está na corrida para Melhor Filme com "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" (oito nomeações), "O Rapaz e a Garça" e "Suzume” (sete) e "Tartarugas Ninja: Caos Mutante" (com seis).

Sem filmes portugueses nomeados um ano depois da curta-metragem "Ice Merchants", destaque-se que uma das nomeações de "Através do Aranhaverso" é pela realização, que junta o português Joaquim dos Santos com Kemp Powers e Justin K. Thompson.

"Elemental" ficou por seis nomeações em categorias técnicas, mas "Wish" nem isso, numa humilhação para a animação anunciada para "celebrar" os 100 anos da Disney, que ficou por nomeações importantes apenas para “Kizazi Moto: Generation Fire” e “Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur” , séries da sua plataforma de streaming.

A curta da Disney "Onc Upon a Studio" também ficou de fora na sua categoria.

Consolação: os Annies anunciaram um prémio especial "em reconhecimento dos feitos únicos e notáveis ​​não reconhecidos na atual estrutura de categorias do palmarés” para “os artistas da animação da Walt Disney”.

Fora da corrida aos principais prémios ficaram também "Super Mario Bros - O Filme" e "Patos!", do estúdio Illumination, e "A Fuga das Galinhas: Estamos Fritas", dos estúdios da Aardman para a Netflix.

A categoria de Melhor Filme Independente juntou “Ernest & Célestine A Viagem em Charabie”, “Four Souls of Coyote”, “Robot Dreams”, “Da Vinci: O Inventor” e “White Plastic Sky”.

Na maioria dos anos, os filmes de animação nomeados para os Óscares incluem títulos das duas categorias, mas favorecem o vencedor dos Annies para Melhor Filme: alinhou com a Academia dos Óscares 15 vezes nos últimos 21 anos, incluindo com "Pinóquio de Guillermo del Toro" na mais recente cerimónia.

Nas categorias de TV, as produções com mais nomeações foram “Blue Eye Samurai”, “Scavenger’s Reign” e “Star Wars: Visions”.

Os premiados serão conhecidos durante a cerimónia marcada para 17 de fevereiro em Los Angeles.

Mais informação em annieawards.org.