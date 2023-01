A terceira gala dos prémios Cinetendinha (ou antes "antigala", segundo o comunicado da organização) decorrer este sábado, dia 28 de janeiro, no Cineteatro Louletano, em Loulé, a partir das 18h30.

Organizada a apresentada pelo crítico e jornalista Rui Pedro Tendinha com o município de Loulé e o Loulé Film Office, a festa do cinema é transmitida em direto no SAPO Mag e no SAPO (em diferido, a SIC Radical irá transmitir um compacto).

Integrada na Algarve Film Week, toda ela em Loulé, a cerimónia entrega prémios em várias categorias, como o melhor filme nacional e o melhor filme internacional, entregues por figuras como Fernando Alvim, Sílvia Rizzo, Lúcia Moniz e Anabela Moreira. As escolhas foram feitas pela Academia Cinetendinha, que integra críticos, atores, produtores, realizadores e profissionais ligados ao setor.

Iris Cayatte receberá o prémio Futura, destinado a premiar novos talentos, enquanto Virgílio Castelo sucede a Joaquim de Almeida no prémio tributo, normalmente atribuído a uma figura incontornável do cinema português.

Com Velhote do Carmo a encabeçar o momento musical, a cerimónia apresentará imagens de filmes nacionais que vão marcar 2023 nos cinemas e contará com a presença do realizador Simão Cayatte e da atriz Joana Santos para apresentarem imagens do seu novo filme "Vadio".